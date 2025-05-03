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Определились все участники финала юношеского чемпионата мира по хоккею

Определились все участники финала юношеского чемпионата мира по хоккею
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На юношеском чемпионате мира (среди игроков в возрасте до 18 лет), проходящем в США, определились оба участника финального матча. За звание чемпионов мира сыграют сборные Канады U18 и Швеции U18.

В матче за бронзовые медали ЮЧМ-2025 встретятся Словакия U18 и США U18.

Финал ЮЧМ-2025

  • Канада U18 — Швеция U18.

Матч за третье место ЮЧМ-2025

  • Словакия U18 — США U18.

Матч за бронзовые медали и финал ЮЧМ-2025 пройдут в ночь с 3 на 4 мая мск.

В ночь со 2 на 3 мая мск в полуфиналах юношеского ЧМ по хоккею сборная Канады U18 переиграла сверстников из Словакии со счётом 4:0, Швеция U18 вырвала путёвку в финал у хозяев турнира американцев — 4:3. Сборная России U18 не принимает участия в этом турнире из-за недопуска по политическим причинам.

Календарь ЮЧМ-2025
Турнирная сетка ЮЧМ-2025

Видео: Лучшие вратари российского хоккея

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