Хеллебайка заменили в трёх из шести матчей серии Кубка Стэнли «Виннипег» — «Сент-Луис»

Основной вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк был заменён в трёх из шести игр серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (ничья 3-3 после шести матчей).

В третьем матче серии, который «Блюз» выиграли со счётом 7:2, Хеллебайка заменили на 51-й минуте при счёте 6:1 сразу после шестой пропущенной шайбы. В четвёртой игре (5:1 в пользу «Сент-Луиса») Коннор был заменён на 43-й минуте после пятого гола в его ворота. В шестом матче, который прошёл в ночь со 2 на 3 мая мск и завершился победой «Блюз» 5:2, Хеллебайк не вышел на лёд после второго периода при счёте 5:1.

Все матчи, в которых тренерскому штабу «Виннипега» пришлось менять вратаря по ходу игры, прошли на площадке «Сент-Луиса».

В регулярном чемпионате — 2024/2025 Коннор Хеллебайк стал лучшим по количеству «сухих» матчей — восемь, его ближайшие преследователи российские вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») оформили по шесть шат-аутов. В прошлом сезоне Хеллебайк стал лауреатом премии «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона НХЛ.

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