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Хеллебайка заменили в трёх из шести матчей серии Кубка Стэнли «Виннипег» — «Сент-Луис»

Хеллебайка заменили в трёх из шести матчей серии Кубка Стэнли «Виннипег» — «Сент-Луис»
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Основной вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк был заменён в трёх из шести игр серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (ничья 3-3 после шести матчей).

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Броберг (Томас, Снаггеруд) – 06:05     1:1 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 25:43 (pp)     2:1 Уокер (Броберг, Фолк) – 31:34     3:1 Шенн (Нейборс, Сутер) – 32:27     4:1 Фаулер (Парэйко, Торопченко) – 33:40     5:1 Торопченко (Факса) – 36:57     5:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Наместников) – 48:54 (pp)    

В третьем матче серии, который «Блюз» выиграли со счётом 7:2, Хеллебайка заменили на 51-й минуте при счёте 6:1 сразу после шестой пропущенной шайбы. В четвёртой игре (5:1 в пользу «Сент-Луиса») Коннор был заменён на 43-й минуте после пятого гола в его ворота. В шестом матче, который прошёл в ночь со 2 на 3 мая мск и завершился победой «Блюз» 5:2, Хеллебайк не вышел на лёд после второго периода при счёте 5:1.

Все матчи, в которых тренерскому штабу «Виннипега» пришлось менять вратаря по ходу игры, прошли на площадке «Сент-Луиса».

В регулярном чемпионате — 2024/2025 Коннор Хеллебайк стал лучшим по количеству «сухих» матчей — восемь, его ближайшие преследователи российские вратари Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг») и Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс») оформили по шесть шат-аутов. В прошлом сезоне Хеллебайк стал лауреатом премии «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона НХЛ.

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