Гол и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег» и сравнять счёт в серии
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Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Броберг (Томас, Снаггеруд) – 06:05 1:1 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 25:43 (pp) 2:1 Уокер (Броберг, Фолк) – 31:34 3:1 Шенн (Нейборс, Сутер) – 32:27 4:1 Фаулер (Парэйко, Торопченко) – 33:40 5:1 Торопченко (Факса) – 36:57 5:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Наместников) – 48:54 (pp)
В составе победителей голы в свой актив записали Филип Броберг, Натан Уокер, Брэйден Шенн, Кэм Фаулер, а также российский форвард Алексей Торопченко, на счету которого в сегодняшнем матче также результативная передача.
У гостей отличились Коул Перфетти и Нино Нидеррайтер. Российский форвард Владислав Наместников отметился голевым пасом.
После данной игры счёт в серии между командами стал равный, 3-3.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
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