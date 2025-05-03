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Гол и ассист Торопченко помогли «Сент-Луису» обыграть «Виннипег» и сравнять счёт в серии

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе победителей голы в свой актив записали Филип Броберг, Натан Уокер, Брэйден Шенн, Кэм Фаулер, а также российский форвард Алексей Торопченко, на счету которого в сегодняшнем матче также результативная передача.

У гостей отличились Коул Перфетти и Нино Нидеррайтер. Российский форвард Владислав Наместников отметился голевым пасом.

После данной игры счёт в серии между командами стал равный, 3-3.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

