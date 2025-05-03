Голкипер «Виннипега» Хеллебайк отметился редчайшим антидостижением в Кубке Стэнли

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Голкипер гостей Коннор Хеллебайк был заменён по ходу матча и отметился очередным антидостижением.

Американец стал всего третьим вратарём в истории плей-офф Кубка Стэнли, пропустивший 4+ гола в семи выездных матчах подряд.

Напомним, Хеллебайка заменили в трёх из шести прошедших матчах серии. В сегодняшней игре вратаря поменяли после второго периода. Вместо него на площадке появился канадец Эрик Комри. Все пять пропущенных в этой встрече голов пришлись на первые два отрезка матча.

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