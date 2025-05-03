Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Голкипер «Виннипега» Хеллебайк отметился редчайшим антидостижением в Кубке Стэнли

Голкипер «Виннипега» Хеллебайк отметился редчайшим антидостижением в Кубке Стэнли
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Голкипер гостей Коннор Хеллебайк был заменён по ходу матча и отметился очередным антидостижением.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Броберг (Томас, Снаггеруд) – 06:05     1:1 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 25:43 (pp)     2:1 Уокер (Броберг, Фолк) – 31:34     3:1 Шенн (Нейборс, Сутер) – 32:27     4:1 Фаулер (Парэйко, Торопченко) – 33:40     5:1 Торопченко (Факса) – 36:57     5:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Наместников) – 48:54 (pp)    

Американец стал всего третьим вратарём в истории плей-офф Кубка Стэнли, пропустивший 4+ гола в семи выездных матчах подряд.

Напомним, Хеллебайка заменили в трёх из шести прошедших матчах серии. В сегодняшней игре вратаря поменяли после второго периода. Вместо него на площадке появился канадец Эрик Комри. Все пять пропущенных в этой встрече голов пришлись на первые два отрезка матча.

Лучший снайпер в истории НХЛ

Материалы по теме
Видео
Видео: невероятный сейв Хеллебайка клюшкой в матче Кубка Стэнли «Виннипег» — «Сент-Луис»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android