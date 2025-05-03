Результаты матчей юношеского ЧМ-2025 3 мая

В ночь со 2 на 3 мая мск состоялся очередной игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею, который проходит в США. В этот день прошли два матча 1/2 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Юношеский чемпионат мира по хоккею — 2025. Полуфиналы

Канада U18 — Словакия U18 — 4:0.

США U18 — Швеция U18 — 3:4.

Финалистами турнира стали юношеские сборные Канады и Швеции, которые разыграют звание чемпионов мира в ночь с 3 на 4 мая мск. Чуть ранее пройдёт матч за бронзовые медали, в котором встретятся хозяева ЮЧМ-2025 американцы и юные хоккеисты из Словакии.

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