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Результаты матчей юношеского ЧМ-2025 3 мая

Результаты матчей юношеского ЧМ-2025 3 мая
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В ночь со 2 на 3 мая мск состоялся очередной игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею, который проходит в США. В этот день прошли два матча 1/2 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

Календарь ЮЧМ-2025
Турнирная сетка ЮЧМ-2025

Юношеский чемпионат мира по хоккею — 2025. Полуфиналы

  • Канада U18 — Словакия U18 — 4:0.
  • США U18 — Швеция U18 — 3:4.
U18 ЧМ-2025 . 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 23:00 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 0
Словакия U18
1:0 Вильнёв (Цата) – 21:52 (5x5)     2:0 Решни (Кутс, Верхофф) – 41:34 (5x4)     3:0 Несбитт (Киндел, Кацин) – 46:19 (5x4)     4:0 Рубрук (Верхофф, Вильнёв) – 58:00 (5x5)    
U18 ЧМ-2025 . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
США U18
Окончен
3 : 4
Швеция U18
1:0 Линдберг (Шок, Поттер) – 25:14 (5x5)     1:1 Экберг (Гестрин, Бьёрк) – 28:25 (5x5)     1:2 Штенберг – 30:13 (5x5)     2:2 Шок – 34:53 (5x5)     2:3 Бьёрк (Экберг, Гестрин) – 47:27 (5x5)     2:4 Йеннерсьё (Бьёрк, Нильсон) – 53:22 (5x5)     3:4 Поттер (Линдберг, Мур) – 55:36 (5x5)    

Финалистами турнира стали юношеские сборные Канады и Швеции, которые разыграют звание чемпионов мира в ночь с 3 на 4 мая мск. Чуть ранее пройдёт матч за бронзовые медали, в котором встретятся хозяева ЮЧМ-2025 американцы и юные хоккеисты из Словакии.

Видео: Необычные виды хоккея

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