Результаты матчей юношеского ЧМ-2025 3 мая
Поделиться
В ночь со 2 на 3 мая мск состоялся очередной игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею, который проходит в США. В этот день прошли два матча 1/2 финала турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
Юношеский чемпионат мира по хоккею — 2025. Полуфиналы
- Канада U18 — Словакия U18 — 4:0.
- США U18 — Швеция U18 — 3:4.
U18 ЧМ-2025 . 1/2 финала
02 мая 2025, пятница. 23:00 МСК
Канада U18
Окончен
4 : 0
Словакия U18
1:0 Вильнёв (Цата) – 21:52 (5x5) 2:0 Решни (Кутс, Верхофф) – 41:34 (5x4) 3:0 Несбитт (Киндел, Кацин) – 46:19 (5x4) 4:0 Рубрук (Верхофф, Вильнёв) – 58:00 (5x5)
U18 ЧМ-2025 . 1/2 финала
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
США U18
Окончен
3 : 4
Швеция U18
1:0 Линдберг (Шок, Поттер) – 25:14 (5x5) 1:1 Экберг (Гестрин, Бьёрк) – 28:25 (5x5) 1:2 Штенберг – 30:13 (5x5) 2:2 Шок – 34:53 (5x5) 2:3 Бьёрк (Экберг, Гестрин) – 47:27 (5x5) 2:4 Йеннерсьё (Бьёрк, Нильсон) – 53:22 (5x5) 3:4 Поттер (Линдберг, Мур) – 55:36 (5x5)
Финалистами турнира стали юношеские сборные Канады и Швеции, которые разыграют звание чемпионов мира в ночь с 3 на 4 мая мск. Чуть ранее пройдёт матч за бронзовые медали, в котором встретятся хозяева ЮЧМ-2025 американцы и юные хоккеисты из Словакии.
Видео: Необычные виды хоккея
Комментарии
- 3 мая 2025
-
06:36
-
06:18
-
06:17
-
06:02
-
05:51
-
05:30
-
01:42
- 2 мая 2025
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:39
-
23:00
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:15
-
21:15
-
21:09
-
20:39
-
20:27
-
20:15
-
19:56