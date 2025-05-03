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Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 3 мая 2025 года

Результаты игрового дня Кубка Стэнли на 3 мая 2025 года
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3 мая в Национальной хоккейной лиге завершился игровой день Кубка Стэнли. В рамках первого раунда плей-офф команды провели один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатом встречи.

Результат игрового дня Кубка Стэнли на 3 мая:

«Сент-Луис Блюз» — «Виннипег Джетс» — 5:2.

Счёт в сериях Кубка Стэнли — 2025 выглядит так:

«Виннипег Джетс» — «Сент-Луис Блюз» 3-3;
«Даллас Старз» — «Колорадо Эвеланш» 3-3;
«Лос-Анджелес Кингз» — «Эдмонтон Ойлерз» 2-4;
«Вегас Голден Найтс» — «Миннесота Уайлд» 4-2.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» 1-4;
«Торонто Мэйпл Лифс» — «Оттава Сенаторз» 4-2;
«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Дэвилз» 4-1;
«Вашингтон Кэпиталз» — «Монреаль Канадиенс» 4-1.

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