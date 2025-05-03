«Сент-Луис» повторил достижение «Кингз» 13-летней давности по домашним победам подряд

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии равный — 3-3.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Сент-Луис» одержал 15-ю домашнюю победу подряд с учётом регулярки и плей-офф и повторил достижение «Лос-Анджелес Кингз» сезона-2012/2013. Это четвёртый результат в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит «Филадельфии Флайерз». В сезоне-1975/1976 «лётчики» одержали 24 домашние победы, включая игры Кубка Стэнли.