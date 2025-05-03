«Сент-Луис» повторил достижение «Кингз» 13-летней давности по домашним победам подряд
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Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии равный — 3-3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Броберг (Томас, Снаггеруд) – 06:05 1:1 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 25:43 (pp) 2:1 Уокер (Броберг, Факса) – 31:34 3:1 Шенн (Нейборс, Сутер) – 32:27 4:1 Фаулер (Парэйко, Торопченко) – 33:40 5:1 Торопченко (Факса) – 36:57 5:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Наместников) – 48:54 (pp)
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Сент-Луис» одержал 15-ю домашнюю победу подряд с учётом регулярки и плей-офф и повторил достижение «Лос-Анджелес Кингз» сезона-2012/2013. Это четвёртый результат в истории НХЛ. Рекорд лиги принадлежит «Филадельфии Флайерз». В сезоне-1975/1976 «лётчики» одержали 24 домашние победы, включая игры Кубка Стэнли.
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