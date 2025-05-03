Хеллебайк показал худший коэффициент надёжности в Кубке Стэнли в семи гостевых матчах

Основной вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк показал худший коэффициент надёжности в Кубке Стэнли на отрезке в семь гостевых матчей. Об этом сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х.

Показатель 31-летнего голкипера составил 5,93. На второй строчке — Мюррей Баннерман (5,92), на третьей — Марио Лессард (5,90).

Напомним, Хеллебайк был заменён в трёх из шести игр серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Сент-Луис Блюз» (ничья 3-3 после шести матчей). В регулярном чемпионате — 2024/2025 Коннор Хеллебайк стал лучшим по количеству «сухих» матчей — восемь. В прошлом сезоне Коннор стал лауреатом премии «Везина Трофи», вручаемой лучшему вратарю сезона НХЛ.