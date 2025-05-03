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Кучеров начнёт подготовку к следующему сезону спустя неделю после вылета из Кубка Стэнли

Кучеров начнёт подготовку к следующему сезону спустя неделю после вылета из Кубка Стэнли
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Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, что начнёт подготовку к следующему сезону на следующей неделе. Напомним, «молнии» вылетели из Кубка Стэнли 1 мая, проиграв серию «Флориде Пантерз» со счётом 1-4.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 6
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Гонсалвес (Гленденинг, Хедман) – 02:33     1:1 Вераге (Ткачук, Райнхарт) – 05:21 (pp)     1:2 Лунделль (Маршан, Луостаринен) – 10:06     2:2 Пол (Гики) – 12:16     2:3 Барков (Форслинг, Луостаринен) – 20:52     3:3 Гюнцель (Хедман) – 29:57 (pp)     3:4 Беннетт (Лунделль, Луостаринен) – 35:13     3:5 Луостаринен (Маршан, Лунделль) – 53:02     3:6 Райнхарт – 55:36    

«Всё начнётся на следующей неделе. Если вы приедете в августе, это будет похоже на «Ну, я уже работал три месяца». Понимаете? Приятно, что ребята приходят раньше, но в то же время я не тренер. Это действительно тяжело, я должен работать над своими вещами, и в то же время нужно помогать другим парням. Это тяжело, но я рад, что ребята готовы приходить раньше и работать, потому что у нас есть бесплатный лёд, бесплатный тренажёрный зал, всё что хотите. Здесь работают тренеры. Я думаю, что это лучшее место, где можно отвлечься от всего и просто сосредоточиться на своей игре, своём мастерстве и на том, в чём ты можешь стать лучше», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли в соцсети X.

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