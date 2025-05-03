Кучеров начнёт подготовку к следующему сезону спустя неделю после вылета из Кубка Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, что начнёт подготовку к следующему сезону на следующей неделе. Напомним, «молнии» вылетели из Кубка Стэнли 1 мая, проиграв серию «Флориде Пантерз» со счётом 1-4.
«Всё начнётся на следующей неделе. Если вы приедете в августе, это будет похоже на «Ну, я уже работал три месяца». Понимаете? Приятно, что ребята приходят раньше, но в то же время я не тренер. Это действительно тяжело, я должен работать над своими вещами, и в то же время нужно помогать другим парням. Это тяжело, но я рад, что ребята готовы приходить раньше и работать, потому что у нас есть бесплатный лёд, бесплатный тренажёрный зал, всё что хотите. Здесь работают тренеры. Я думаю, что это лучшее место, где можно отвлечься от всего и просто сосредоточиться на своей игре, своём мастерстве и на том, в чём ты можешь стать лучше», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли в соцсети X.
- 3 мая 2025
-
08:53
-
08:39
-
08:25
-
08:10
-
06:36
-
06:18
-
06:17
-
06:02
-
05:51
-
05:30
-
01:42
- 2 мая 2025
-
23:54
-
23:48
-
23:42
-
23:39
-
23:00
-
22:33
-
22:26
-
22:22
-
22:18
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:01
-
21:58
-
21:52
-
21:48
-
21:43
-
21:39
-
21:35
-
21:30
-
21:28
-
21:15
-
21:15
-
21:09