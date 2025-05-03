Кучеров начнёт подготовку к следующему сезону спустя неделю после вылета из Кубка Стэнли

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров рассказал, что начнёт подготовку к следующему сезону на следующей неделе. Напомним, «молнии» вылетели из Кубка Стэнли 1 мая, проиграв серию «Флориде Пантерз» со счётом 1-4.

«Всё начнётся на следующей неделе. Если вы приедете в августе, это будет похоже на «Ну, я уже работал три месяца». Понимаете? Приятно, что ребята приходят раньше, но в то же время я не тренер. Это действительно тяжело, я должен работать над своими вещами, и в то же время нужно помогать другим парням. Это тяжело, но я рад, что ребята готовы приходить раньше и работать, потому что у нас есть бесплатный лёд, бесплатный тренажёрный зал, всё что хотите. Здесь работают тренеры. Я думаю, что это лучшее место, где можно отвлечься от всего и просто сосредоточиться на своей игре, своём мастерстве и на том, в чём ты можешь стать лучше», — приводит слова Кучерова журналистка Габби Ширли в соцсети X.