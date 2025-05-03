Главный тренер «Виннипега»: дело не в Хеллебайке, сегодня наша оборона просто развалилась

Главный тренер «Виннипег Джетс» Скотт Арниел высказался о поражении в шестом матче серии Кубка Стэнли от «Сент-Луис Блюз», упомянув голкипера Коннора Хеллебайка.

«Всё решится в одной игре. Вот что будет. Речь не о Конноре. Сегодня вечером дело было не в Хеллебайке. Сегодня наша оборона просто развалилась. И теперь всё решится в одной игре. Я уверен в нашей команде. Не только в Хелли. Если мы выиграем одну игру дома, то пройдём в следующий раунд», — приводит слова Арниела официальный сайт НХЛ.

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии — 3-3.