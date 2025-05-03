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Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 3 мая 2025 года

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 3 мая 2025 года
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Сегодня, 2 мая, пройдёт третья встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ — Кубка Чемпиона России. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 3 мая (время московское):

15:00. «Югра» — «Химик».

Напомним, счёт в сериях 1/2 финала плей-офф Всероссийской хоккейной лиги выглядит следующим образом:

«Динамо-Спб» — «Торпедо-Горький» (Нижний Новгород) 2-1;
«Химик» (Воскресенск) — ХК «Югра» 2-0.

Борьба в сериях матчей 1/2 финала Кубка Чемпиона России Всероссийской хоккейной лиги ведётся до четырёх побед.

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Результаты матчей 1/2 финала плей-офф ВХЛ на 2 мая 2025 года
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