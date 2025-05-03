Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по очкам среди защитников в одной серии Кубка Стэнли

Защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Виннипег Джетс» в шести играх записал на свой счёт 10 (2+8) очков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по количеству очков среди защитников в одной серии Кубка Стэнли. Больше Кэма в истории «блюзменов» в одной серии плей-офф НХЛ набирал только нападающий Дуг Уэйт (13 очков в 2003 году).

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии равный — 3-3.