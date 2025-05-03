Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по очкам среди защитников в одной серии Кубка Стэнли

Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по очкам среди защитников в одной серии Кубка Стэнли
Комментарии

Защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Виннипег Джетс» в шести играх записал на свой счёт 10 (2+8) очков.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по количеству очков среди защитников в одной серии Кубка Стэнли. Больше Кэма в истории «блюзменов» в одной серии плей-офф НХЛ набирал только нападающий Дуг Уэйт (13 очков в 2003 году).

Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии равный — 3-3.

НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Броберг (Томас, Снаггеруд) – 06:05     1:1 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 25:43 (pp)     2:1 Уокер (Броберг, Факса) – 31:34     3:1 Шенн (Нейборс, Сутер) – 32:27     4:1 Фаулер (Парэйко, Торопченко) – 33:40     5:1 Торопченко (Факса) – 36:57     5:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Наместников) – 48:54 (pp)    
Материалы по теме
«Сент-Луис» повторил достижение «Кингз» 13-летней давности по домашним победам подряд
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android