Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по очкам среди защитников в одной серии Кубка Стэнли
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Защитник «Сент-Луис Блюз» Кэм Фаулер в серии первого раунда Кубка Стэнли — 2025 с «Виннипег Джетс» в шести играх записал на свой счёт 10 (2+8) очков.
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Фаулер установил рекорд «Сент-Луиса» по количеству очков среди защитников в одной серии Кубка Стэнли. Больше Кэма в истории «блюзменов» в одной серии плей-офф НХЛ набирал только нападающий Дуг Уэйт (13 очков в 2003 году).
Завершился шестой матч первого раунда Кубка Стэнли, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал на своей площадке «Виннипег Джетс». Встреча прошла в Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 5:2. Счёт в серии равный — 3-3.
НХЛ — плей-офф . 1/8 финала. 6-й матч
03 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Броберг (Томас, Снаггеруд) – 06:05 1:1 Перфетти (Коннор, Моррисси) – 25:43 (pp) 2:1 Уокер (Броберг, Факса) – 31:34 3:1 Шенн (Нейборс, Сутер) – 32:27 4:1 Фаулер (Парэйко, Торопченко) – 33:40 5:1 Торопченко (Факса) – 36:57 5:2 Нидеррайтер (Эпплтон, Наместников) – 48:54 (pp)
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