НХЛ объявила финалистов «Леди Бинг Трофи»

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трёх номинантов на приз «Леди Бинг Трофи» — индивидуальную награду, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Финалистами стали Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс», Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» и Брейден Пойнт из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Отметим, что Анже Копитар уже дважды становился лауреатом данной награды (2016, 2023).

В прошлом сезоне победителем «Леди Бинг Трофи» стал защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин.