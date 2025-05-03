Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

НХЛ объявила финалистов «Леди Бинг Трофи»

НХЛ объявила финалистов «Леди Бинг Трофи»
Комментарии

Национальная хоккейная лига (НХЛ) на официальном сайте объявила трёх номинантов на приз «Леди Бинг Трофи» — индивидуальную награду, которая ежегодно вручается хоккеисту, показавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством.

Финалистами стали Джек Айкел из «Вегас Голден Найтс», Анже Копитар из «Лос-Анджелес Кингз» и Брейден Пойнт из «Тампа-Бэй Лайтнинг». Отметим, что Анже Копитар уже дважды становился лауреатом данной награды (2016, 2023).

В прошлом сезоне победителем «Леди Бинг Трофи» стал защитник «Каролины Харрикейнз» Джейккоб Славин.

Материалы по теме
НХЛ объявила финалистов «Фрэнк Дж. Селки Трофи», в списке — два форварда «Флориды»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android