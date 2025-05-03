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Расписание матчей Еврохоккейтура на 3 мая 2025 года

Расписание матчей Еврохоккейтура на 3 мая 2025 года
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Сегодня, 3 мая, продолжится этап Еврохоккейтура. В сегодняшний игровой день команды проведут два матча. Обе встречи состоятся на стадионе «Уиннинг Груп-Арена», который находится в чешском городе Брно.

Расписание матчей Еврохоккейтура на 3 мая (время московское):

13:00. Швейцария — Финляндия;
17:00. Чехия — Швеция.

Напомним, в 1-м туре сборная Чехии одолела национальную команду Финляндии со счётом 4:2. Сборная Швейцарии в вынесенном матче проиграла команде Швеции со счётом 1:2.

В отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

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