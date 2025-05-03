Валерий Каменский — о Гашеке: как человек он показал себя очень некрасиво

Олимпийский чемпион и вице-президент КХЛ по развитию Валерий Каменский прокомментировал высказывания бывшего голкипера сборной Чехии Доминика Гашека в адрес российских спортсменов.

«Думаю, о Гашеке просто забывают постепенно, и он такими вещами пытается выделиться, напомнить о себе. Считаю, наша пресса неправильно поступает, когда пишет про какого-то там Гашека. Тем более если речь о его негативных высказываниях в наш адрес. Не нужно его даже слушать! Как спортсмена мы его знаем, а вот как человек он показал себя очень некрасиво. Поэтому и не надо ему уделять такое внимание», — цитирует Каменского «ВсеПроСпорт».