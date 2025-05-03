«Виновата вся команда». Дмитрий Саморуков — об увольнении Ильи Воробьёва из ЦСКА

Защитник ЦСКА Дмитрий Саморуков высказался об отставке Ильи Воробьёва с поста главного тренера московского клуба.

«Обидно, конечно. Мы не доказали, не оправдали. Это обидно. Но ему удачи, надеюсь, что всё будет нормально. Конечно, в его увольнении виновата вся команда», — приводит слова Саморукова «Советский спорт».

Илья Воробьёв покинул ЦСКА в конце апреля 2025 года.

Напомним, армейский клуб проиграл в первом раунде Кубка Гагарина — 2025 минскому «Динамо» со счётом 2-4 в серии. В регулярке сезона-2024/2025 ЦСКА занял пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 85 очков в 68 матчах.