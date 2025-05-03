Карандин: стыдно за профессию судьи после того, что увидел в игре «Салават» — «Локомотив»

Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался о скандальном эпизоде с отменённой шайбой «Салавата Юлаева» в конце третьей игры серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2).

«Честно скажу, мне просто стыдно за свою профессию и своих коллег после тех безобразий, которые увидел в последнем матче «Салават Юлаев» — «Локомотив». Ошибки сыпались в обе стороны, оба тренера были возмущены судейством, а отмена ключевой шайбы Уфы в концовке просто вбила гвоздь в провальный арбитраж.

Самое интересное, две недели назад говорил о том, что после непрофессионализма в эпизоде с капитаном «Динамо» Ожигановым во втором матче четвертьфинала с Казанью арбитр Морозов должен быть отстранён от плей-офф. Но нет — Морозова ненадолго «прикопали», а потом, подумав, что всё забылось, запустили на матч в Уфе. И в паре с Акузовским он тут же устроил «спектакль». Получается, в руководстве корпусом ничего и никого не хотят слушать. Поэтому я и говорил, что Морозов в хамском диалоге с Ожигановым просто повторял манеру разговора главного арбитра», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Сегодня, 3 мая, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду ярославский «Локомотив».