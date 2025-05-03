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Карандин: стыдно за профессию судьи после того, что увидел в игре «Салават» — «Локомотив»

Карандин: стыдно за профессию судьи после того, что увидел в игре «Салават» — «Локомотив»
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Бывший советский арбитр Юрий Карандин высказался о скандальном эпизоде с отменённой шайбой «Салавата Юлаева» в конце третьей игры серии Кубка Гагарина с «Локомотивом» (2:4, 1-2).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
01 мая 2025, четверг. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
2 : 4
Локомотив
Ярославль
0:1 Береглазов (Берёзкин, Каюмов) – 06:46 (5x4)     1:1 Ефремов (Горшков, Чёрный) – 23:30 (5x5)     1:2 Кирьянов – 32:46 (5x5)     1:3 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 39:25 (5x5)     2:3 Хмелевски (Цулыгин, Ремпал) – 53:12 (5x5)     2:4 Берёзкин (Шалунов, Николаев) – 58:10 (en)    

«Честно скажу, мне просто стыдно за свою профессию и своих коллег после тех безобразий, которые увидел в последнем матче «Салават Юлаев» — «Локомотив». Ошибки сыпались в обе стороны, оба тренера были возмущены судейством, а отмена ключевой шайбы Уфы в концовке просто вбила гвоздь в провальный арбитраж.

Самое интересное, две недели назад говорил о том, что после непрофессионализма в эпизоде с капитаном «Динамо» Ожигановым во втором матче четвертьфинала с Казанью арбитр Морозов должен быть отстранён от плей-офф. Но нет — Морозова ненадолго «прикопали», а потом, подумав, что всё забылось, запустили на матч в Уфе. И в паре с Акузовским он тут же устроил «спектакль». Получается, в руководстве корпусом ничего и никого не хотят слушать. Поэтому я и говорил, что Морозов в хамском диалоге с Ожигановым просто повторял манеру разговора главного арбитра», — цитирует Карандина Russia-Hockey.

Сегодня, 3 мая, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду ярославский «Локомотив».

Матч «Салават Юлаев» — «Локомотив» 3 мая можно посмотреть в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск».
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