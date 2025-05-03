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Крикунов: раньше костяк сборной был из СКА, а сейчас есть звенья из других клубов

Крикунов: раньше костяк сборной был из СКА, а сейчас есть звенья из других клубов
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Заслуженный тренер России Владимир Крикунов поделился мнением об игре сборной «Россия 25» в майском «Туре сборной».

«Смотрел вчерашний матч против сборной Беларуси и могу сказать, что соперник российской команды выглядел свежее, по той причине, что для них это был первый матч, а россияне проводили второй поединок с интервалом меньше суток. Тем не менее скажу, что наша сборная стала действовать более разнообразно, чем раньше. Если раньше костяк сборной был из СКА, то сейчас представлены многие клубы КХЛ — есть звенья из СКА, ЦСКА, «Северстали», два хороших игрока из «Лады». Иногда игрокам не хватает взаимопонимания, тем не менее ничего страшного нет.

Я всегда говорил, что в России целая россыпь молодых талантов и самое главное — правильно использовать ребят, чтобы они прогрессировали, набирались опыта. Победы придут, и я уверен, что в Тольятти игры с белорусами будут уже другими. Не стоит забывать, что базовым клубом сборной Беларуси является минское «Динамо». Команда давно играет в таком составе, игроки подросли, получили огромный опыт, выступая в КХЛ. Интересно смотреть за этим противостоянием», — сказал Крикунов «Чемпионату».

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