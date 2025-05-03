Полтапов раскрыл, что Ротенберг сказал игрокам «России 25» после поражения от Беларуси

Нападающий сборной «Россия 25» Прохор Полтапов высказался о поражении от команды Беларуси (2:4) и раскрыл, что сказал главный тренер Роман Ротенберг в раздевалке.

«Белорусы больше хотели просто, у них было больше желания, чем у нас. Можно отметить, что сказалось и то, что сыграли два матча за 21 час. Но мы все понимаем, что у сборной Беларуси очень много ребят из минского «Динамо», и главный тренер Беларуси – тоже из «Динамо», поэтому им чуть попроще иногда.

Роман Борисович в раздевалке сказал голову пеплом не посыпать, ещё три игры. Главное – разобраться в нашей игре. Задача на следующие матчи – только побеждать, выиграть вот эту серию, которая нам сейчас предстоит, со сборной Беларуси», – приводит слова Полтапова «Советский спорт».