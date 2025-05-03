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Полтапов раскрыл, что Ротенберг сказал игрокам «России 25» после поражения от Беларуси

Полтапов раскрыл, что Ротенберг сказал игрокам «России 25» после поражения от Беларуси
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Нападающий сборной «Россия 25» Прохор Полтапов высказался о поражении от команды Беларуси (2:4) и раскрыл, что сказал главный тренер Роман Ротенберг в раздевалке.

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
2 : 4
Беларусь
0:1 Белевич (Скоренов, Дроздов) – 02:07 (5x5)     0:2 Дроздов (Скоренов) – 27:43 (5x5)     0:3 Кузнецов (Липский, Белевич) – 31:39 (5x4)     1:3 Грудинин (Ильин, Аймурзин) – 43:30 (5x5)     1:4 Скоренов (Дроздов) – 54:22 (5x5)     2:4 Аймурзин (Карпухин) – 58:16 (6x4)    

«Белорусы больше хотели просто, у них было больше желания, чем у нас. Можно отметить, что сказалось и то, что сыграли два матча за 21 час. Но мы все понимаем, что у сборной Беларуси очень много ребят из минского «Динамо», и главный тренер Беларуси – тоже из «Динамо», поэтому им чуть попроще иногда.

Роман Борисович в раздевалке сказал голову пеплом не посыпать, ещё три игры. Главное – разобраться в нашей игре. Задача на следующие матчи – только побеждать, выиграть вот эту серию, которая нам сейчас предстоит, со сборной Беларуси», – приводит слова Полтапова «Советский спорт».

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