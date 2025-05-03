«Салават Юлаев» — «Локомотив»: Джош Ливо вернулся в состав уфимского клуба

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Сегодня, 3 мая, в Уфе на стадионе «Уфа-Арена» пройдёт четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Салават Юлаев» примет на своём льду ярославский «Локомотив». Игра начнётся в 14:00 мск. Счёт в серии 2-1 в пользу «Локомотива». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Встречу покажут «Матч ТВ», КХЛ и «КХЛ Prime».

В состав уфимского клуба вернулся нападающий Джош Ливо, который пропустил первую и третью игры серии Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: «Салават Юлаев»

В составе «Локомотива» Байрона Фрейза в матче заменит Даниил Бут.

Состав «Локомотива»:

Фото: «Локомотив»

Напомним, «Локомотив» по ходу розыгрыша Кубка Гагарина одолел «Торпедо» (4-0) и омский «Авангард» (4-3). «Салават Юлаев» был сильнее «Сибири» (4-3) и «Спартака» (4-3). В первом матче серии победу одержал «Салават Юлаев» (3:1), вторая игра осталась за «Локомотивом» (2:1).

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.