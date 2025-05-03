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Лотерея драфта НХЛ впервые пройдёт в онлайн-формате

Лотерея драфта НХЛ впервые пройдёт в онлайн-формате
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Лотерея драфта Национальной хоккейной лиги 2025 года впервые пройдёт в онлайн-формате. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Зрители онлайн-трансляции смогут следить за жеребьёвкой в студии и узнавать её результаты одновременно с участниками лотереи. Сама лотерея состоится в студии НХЛ в городе Секокус (штат Нью-Джерси) и начнётся 6 мая в 2:00 мск.

Участниками лотереи станут команды, которые не прошли в плей-офф текущего сезона НХЛ, или команды, которые получили драфт-пики первого раунда от команд, не участвующих в плей-офф. Разыгрываться будут общий первый и второй выборы. Лучшие шансы на получение права общего первого выбора – у «Сан-Хосе Шаркс» (18,5%), занявшего последнее место в минувшем регулярном чемпионате.

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