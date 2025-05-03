Андрей Скабелка оценил игру сборной Беларуси с командой «Россия 25»

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о победном матче сборной Беларуси с командой «Россия 25» (4:2).

«Уровень мастерства сборной Беларуси однозначно вырос. Сборная Беларуси сильно прибавила при Квартальнове, поэтому она и обыграла сборную России. Тренерский штаб Квартальнова работает давно, при нём в игре сборной появилась система. Я вижу, что сборная Беларуси старается обыграть каждого соперника», – приводит слова Скабелки Metaratings.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»

Тольятти

5 мая, 17:00. Россия — Беларусь

6 мая, 18:00. Россия — Беларусь

Минск

8 мая, 19:30. Беларусь — Россия.

* время московское.