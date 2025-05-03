Андрей Скабелка оценил игру сборной Беларуси с командой «Россия 25»
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Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о победном матче сборной Беларуси с командой «Россия 25» (4:2).
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02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
2 : 4
Беларусь
0:1 Белевич (Скоренов, Дроздов) – 02:07 (5x5) 0:2 Дроздов (Скоренов) – 27:43 (5x5) 0:3 Кузнецов (Липский, Белевич) – 31:39 (5x4) 1:3 Грудинин (Ильин, Аймурзин) – 43:30 (5x5) 1:4 Скоренов (Дроздов) – 54:22 (5x5) 2:4 Аймурзин (Карпухин) – 58:16 (6x4)
«Уровень мастерства сборной Беларуси однозначно вырос. Сборная Беларуси сильно прибавила при Квартальнове, поэтому она и обыграла сборную России. Тренерский штаб Квартальнова работает давно, при нём в игре сборной появилась система. Я вижу, что сборная Беларуси старается обыграть каждого соперника», – приводит слова Скабелки Metaratings.
Полное расписание тура сборной «Россия 25»
Тольятти
5 мая, 17:00. Россия — Беларусь
6 мая, 18:00. Россия — Беларусь
Минск
8 мая, 19:30. Беларусь — Россия.
* время московское.
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