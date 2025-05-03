Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Скабелка оценил игру сборной Беларуси с командой «Россия 25»

Андрей Скабелка оценил игру сборной Беларуси с командой «Россия 25»
Комментарии

Бывший главный тренер клубов КХЛ Андрей Скабелка высказался о победном матче сборной Беларуси с командой «Россия 25» (4:2).

Лига Ставок тур Сборной . Лига Ставок тур Сборной
02 мая 2025, пятница. 14:00 МСК
Россия 25
Окончен
2 : 4
Беларусь
0:1 Белевич (Скоренов, Дроздов) – 02:07 (5x5)     0:2 Дроздов (Скоренов) – 27:43 (5x5)     0:3 Кузнецов (Липский, Белевич) – 31:39 (5x4)     1:3 Грудинин (Ильин, Аймурзин) – 43:30 (5x5)     1:4 Скоренов (Дроздов) – 54:22 (5x5)     2:4 Аймурзин (Карпухин) – 58:16 (6x4)    

«Уровень мастерства сборной Беларуси однозначно вырос. Сборная Беларуси сильно прибавила при Квартальнове, поэтому она и обыграла сборную России. Тренерский штаб Квартальнова работает давно, при нём в игре сборной появилась система. Я вижу, что сборная Беларуси старается обыграть каждого соперника», – приводит слова Скабелки Metaratings.

Полное расписание тура сборной «Россия 25»

Тольятти
5 мая, 17:00. Россия — Беларусь
6 мая, 18:00. Россия — Беларусь

Минск
8 мая, 19:30. Беларусь — Россия.

* время московское.

Материалы по теме
Полтапов раскрыл, что Ротенберг сказал игрокам «России 25» после поражения от Беларуси
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android