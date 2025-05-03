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Экс-форвард СКА: «Локомотив» добьёт «Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина

Экс-форвард СКА: «Локомотив» добьёт «Салават Юлаев» в полуфинале Кубка Гагарина
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Бывший нападающий СКА Василий Каменев высказался об игре «Локомотива» в серии плей-офф КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (2-1).

«У «Локомотива» первый матч всегда на раскачку. Они больше всех отдыхают, поэтому первый матч уходит на вхождение в игровой ритм. Но потом ярославцы, как машина, начинают раскачиваться и раскачиваться. «Салавату» будет очень тяжело, хотя там тоже неплохие игроки, борются. «Локомотив» набрал силы, они добьют «Салават», но каких-то больших счетов, разрыва не будет. Команда Никитина умеет дожимать», — приводит слова Каменева «Советский спорт».

Напомним, следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

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