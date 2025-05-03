Расписание матчей юношеского ЧМ-2025 на 3 мая

В субботу, 3 мая, и в ночь на 4 мая пройдёт заключительный игровой день на юношеском чемпионате мира 2025 года по хоккею. Состоятся две встречи — за третье место и финал. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч.

Расписание матчей юношеского ЧМ-2025 на 3-4 мая (время московское):

22:30. Словакия U18 — США U18 — игра за третье место;

3:00. Канада U18 — Швеция U18 — финальная встреча.

Отметим, что групповой этап турнира завершился во вторник, 29 апреля. Лидером в группе А стала национальная команда Канады, набравшая 12 очков по итогам четырёх матчей. Первое место в группе B заняла сборная США, на счету которой также 12 очков в четырёх играх турнира.