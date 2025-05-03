«Самая стабильная команда НХЛ». Андрей Василевский — о «Флориде»

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высоко оценил игру «Флориды Пантерз». Напомним, «молнии» проиграли «пантерам» в серии Кубка Стэнли со счётом 1-4.

— Заметили ли вы какие-то изменения в игре «Флориды Пантерз» в этом сезоне?

— Нет, если честно, то совсем нет. Они, пожалуй, были самой стабильной командой в лиге, за их постоянством и стойкостью приятно наблюдать. Мы тоже так играли в 2018, 2019, 2020 годах. Когда ты так постоянен на протяжении всей серии, тебе везёт с отскоками, и это тоже было важным фактором.

— Заслуживали ли вы большей удачи?

— «Флорида» упорно трудилась и была последовательна. Они заслужили всю удачу в мире, а что касается нас, я не знаю. Много вопросов, но не так много ответов, — приводит слова Василевского журналистка Габби Ширли в соцсети X.