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Сборная Швейцарии разгромила команду Финляндии со счётом 8:2 в матче Евротура

Сборная Швейцарии разгромила команду Финляндии со счётом 8:2 в матче Евротура
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В Брно, Чехия, на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Швейцарии и Финляндии. Встреча завершилась победой команды Швейцарии со счётом 8:2.

Еврохоккейтур . Чешские игры
03 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Швейцария
Окончен
8 : 2
Финляндия
0:1 Томсон (Пулли, Ярвинен) – 06:12     1:1 Глаузер (Андригетто) – 08:02     1:2 Ламмикко – 15:49     2:2 Хофман – 15:57     3:2 Юнг (Берчи) – 16:38     4:2 Андригетто (Мальгин, Кукан) – 29:10 (pp)     5:2 Хофман (Берчи) – 29:23     6:2 Хофман – 33:25 (pp)     7:2 Глаузер – 44:40     8:2 Мой (Риа) – 52:51    

В составе победителей голами отметились Андреа Глаузер (дубль), Грегори Хофман (хет-трик), Свен Юнг, Свен Андригетто, Тайлер Мой. В составе команды Финляндии голы на свой счёт записали Ласси Томсон и Юхо Ламмикко.

Напомним, в 1-м туре сборная Чехии одолела национальную команду Финляндии со счётом 4:2. Сборная Швейцарии в вынесенном матче проиграла команде Швеции со счётом 1:2.

В отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Календарь Евротура
Таблица Евротура
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