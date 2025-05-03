Сборная Швейцарии разгромила команду Финляндии со счётом 8:2 в матче Евротура

В Брно, Чехия, на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Швейцарии и Финляндии. Встреча завершилась победой команды Швейцарии со счётом 8:2.

В составе победителей голами отметились Андреа Глаузер (дубль), Грегори Хофман (хет-трик), Свен Юнг, Свен Андригетто, Тайлер Мой. В составе команды Финляндии голы на свой счёт записали Ласси Томсон и Юхо Ламмикко.

Напомним, в 1-м туре сборная Чехии одолела национальную команду Финляндии со счётом 4:2. Сборная Швейцарии в вынесенном матче проиграла команде Швеции со счётом 1:2.

В отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.