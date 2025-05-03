Сборная Швейцарии разгромила команду Финляндии со счётом 8:2 в матче Евротура
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В Брно, Чехия, на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Швейцарии и Финляндии. Встреча завершилась победой команды Швейцарии со счётом 8:2.
Еврохоккейтур . Чешские игры
03 мая 2025, суббота. 13:00 МСК
Швейцария
Окончен
8 : 2
Финляндия
0:1 Томсон (Пулли, Ярвинен) – 06:12 1:1 Глаузер (Андригетто) – 08:02 1:2 Ламмикко – 15:49 2:2 Хофман – 15:57 3:2 Юнг (Берчи) – 16:38 4:2 Андригетто (Мальгин, Кукан) – 29:10 (pp) 5:2 Хофман (Берчи) – 29:23 6:2 Хофман – 33:25 (pp) 7:2 Глаузер – 44:40 8:2 Мой (Риа) – 52:51
В составе победителей голами отметились Андреа Глаузер (дубль), Грегори Хофман (хет-трик), Свен Юнг, Свен Андригетто, Тайлер Мой. В составе команды Финляндии голы на свой счёт записали Ласси Томсон и Юхо Ламмикко.
Напомним, в 1-м туре сборная Чехии одолела национальную команду Финляндии со счётом 4:2. Сборная Швейцарии в вынесенном матче проиграла команде Швеции со счётом 1:2.
В отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.
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