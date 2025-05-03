Фетисов: Кубок Стэнли для Александра Овечкина важнее личных наград

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов высказался о том факте, что российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина не включили в финальную тройку номинантов на «Билл Мастертон Трофи» — приз, вручаемый игрокам, продемонстрировавшим спортивное мастерство, настойчивость и преданность хоккею.

«Почему его не включили в тройку номинантов, надо спрашивать у лиги. Конечно, он заслужил там оказаться, он 20 лет играет на высоком уровне, в этом сезоне побил рекорд, который когда-то казался недостижимым. Я не думаю, что для Овечкина это важно. Сейчас идёт плей-офф, и он полностью сосредоточен на игре. Кубок Стэнли для него важнее индивидуальных наград», — цитирует Фетисова ТАСС.

Напомним, номинантами в этом году стали голкипер «Миннесоты Уайлд» Марк-Андре Флёри, форвард «Колорадо Эвеланш» Габриэль Ландеског и нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Шон Монахан.