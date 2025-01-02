«Локомотив» всухую обыграл «Салават» и одержал третью победу в серии Кубка Гагарина
Поделиться
В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу одержали гости со счётом 3:0 и увеличили преимущество в серии — 3-1.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5) 0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5) 0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)
На 15-й минуте счёт в матче открыл Даниил Тесанов с передач Никиты Кирьянова и Ильи Николаева. На 20-й минуте Илья Николаев с передачи Алексея Береглазова удвоил преимущество своей команды. На 23-й минуте Егор Сурин забросил третью шайбу гостей в матче с передачи Павла Красковского.
Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.
* при необходимости.
Комментарии
- 3 мая 2025
-
16:14
-
15:52
-
15:46
-
15:28
-
15:00
-
14:43
-
14:19
-
14:04
-
13:45
-
13:20
-
13:02
-
12:44
-
12:20
-
12:08
-
11:49
-
11:34
-
11:16
-
11:00
-
10:45
-
10:30
-
10:13
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:40
-
09:30
-
09:26
-
09:10
-
08:53
-
08:39
-
08:25
-
08:10
-
06:36
-
06:18
-
06:17