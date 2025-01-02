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Салават Юлаев — Локомотив, результат матча 3 мая 2025, счёт 0:3, плей-офф КХЛ 2024-2025 (1/2 финала, Кубок Гагарина)

«Локомотив» всухую обыграл «Салават» и одержал третью победу в серии Кубка Гагарина
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В Уфе на стадионе «Уфа-Арена» завершился четвёртый матч серии 1/2 финала Кубка Гагарина — 2025 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный «Салават Юлаев» принимал на своём льду ярославский «Локомотив». Победу одержали гости со счётом 3:0 и увеличили преимущество в серии — 3-1.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

На 15-й минуте счёт в матче открыл Даниил Тесанов с передач Никиты Кирьянова и Ильи Николаева. На 20-й минуте Илья Николаев с передачи Алексея Береглазова удвоил преимущество своей команды. На 23-й минуте Егор Сурин забросил третью шайбу гостей в матче с передачи Павла Красковского.

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

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