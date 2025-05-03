Александр Овечкин показал, как отмечает майские праздники

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в официальном телеграм-канале своей команды поделился видео с отдыха и поздравил всех с майскими праздниками. На видео Александр проводит время в компании близких и делает барбекю.

«Майские праздники! Традиции не меняем! Мангал найти не получилось, делаем барбекю. С Праздником всех!» — говорится в подписи к видео.

Напомним, 6 апреля в матче с «Нью-Йорк Айлендерс» Овечкин забросил свою 895-ю шайбу за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ и стал лучшим снайпером в истории лиги, побив рекорд Уэйна Гретцки. Всего в регулярных чемпионатах на счету Александра 897 голов в 1491 встрече.