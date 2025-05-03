Главный тренер «Локомотива» прокомментировал третью победу в серии с «Салаватом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал третью победу в серии с «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1) в полуфинале Кубка Гагарина.

— Хорошие голы забили в первом периоде, это позволило нам иметь преимущество. Готовимся к следующему матчу.

— Насколько значимо, что достаточно молодые игроки забили все голы?

— Для игроков это, наверное, значимо. В личном плане. А для команды значима командная победа. Какая разница, сколько тебе лет? Этим команда и отличается, что она едина, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.