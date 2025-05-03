Главный тренер «Локомотива» прокомментировал третью победу в серии с «Салаватом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал третью победу в серии с «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1) в полуфинале Кубка Гагарина.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5) 0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5) 0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)
— Хорошие голы забили в первом периоде, это позволило нам иметь преимущество. Готовимся к следующему матчу.
— Насколько значимо, что достаточно молодые игроки забили все голы?
— Для игроков это, наверное, значимо. В личном плане. А для команды значима командная победа. Какая разница, сколько тебе лет? Этим команда и отличается, что она едина, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.
* при необходимости.
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