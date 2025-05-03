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Игорь Никитин ответил на вопрос о роли вратаря в победах «Локомотива» над «Салаватом»

Игорь Никитин ответил на вопрос о роли вратаря в победах «Локомотива» над «Салаватом»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о роли вратаря в победах команды над «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1) в матчах серии полуфинала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— Насколько велика роль голкипера в этих победах?
— Здесь у любой команды роль голкипера, особенно в играх плей-офф, очень значима. Мы не исключение.

— У вас есть ощущение, что Исаев стал играть ещё лучше в плей-офф?
— Я смотрю на команду целиком.

— У меня только вратарь пока…
— А у меня команда (смеётся). Я же тренер, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.

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