Игорь Никитин ответил на вопрос о роли вратаря в победах «Локомотива» над «Салаватом»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин ответил на вопрос о роли вратаря в победах команды над «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1) в матчах серии полуфинала Кубка Гагарина.

— Насколько велика роль голкипера в этих победах?

— Здесь у любой команды роль голкипера, особенно в играх плей-офф, очень значима. Мы не исключение.

— У вас есть ощущение, что Исаев стал играть ещё лучше в плей-офф?

— Я смотрю на команду целиком.

— У меня только вратарь пока…

— А у меня команда (смеётся). Я же тренер, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.