«Понимаем, с кем играем». Никитин объяснил, как «Локомотиву» снова не упустить серию
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина ответил на вопрос, что нужно сделать «Локомотиву», чтобы не упустить серию.
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5) 0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5) 0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)
— Какие шаги нужно сделать, чтобы снова не упустить серию?
— Нужно просто не говорить, а сделать. Как делают мужчины. Я не говорю про победы, я говорю про характер команды. Прекрасно понимаем, с кем играем. Знаем статистику. Поэтому готовимся серьёзно, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.
Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.
* при необходимости.
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