«Понимаем, с кем играем». Никитин объяснил, как «Локомотиву» снова не упустить серию

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:2, 3-1) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина ответил на вопрос, что нужно сделать «Локомотиву», чтобы не упустить серию.

— Какие шаги нужно сделать, чтобы снова не упустить серию?

— Нужно просто не говорить, а сделать. Как делают мужчины. Я не говорю про победы, я говорю про характер команды. Прекрасно понимаем, с кем играем. Знаем статистику. Поэтому готовимся серьёзно, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Следующие игры в серии плей-офф состоятся 5, 7*, 9* мая.

* при необходимости.