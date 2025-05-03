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«Вы о чём спрашиваете?» Никитин ответил на саркастичные шутки о стиле игры «Локомотива»

«Вы о чём спрашиваете?» Никитин ответил на саркастичные шутки о стиле игры «Локомотива»
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1) в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Гагарина ответил на саркастичные шутки о стиле игры «Локомотива».

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— В интернете над вашим «Локомотивом» подшучивают за маленькое количество шайб и ещё более маленькое количество пропущенных. Ваше отношение к такому юмору?
— Я, честно говоря, социальными сетями очень слабо пользуюсь. И воспитаны мы немножко на другом юморе. У каждого своё, не осуждаю, не запрещаю. Кому что интересно… Почему нет.

— То, что сегодня три шайбы забросили, выходит из стандартной схемы «Локомотива» в плей-офф?
— Я суть вопроса не могу понять. Вы о чём меня спрашиваете?

— Выходит ли это за рамки обычного «Локомотива» в плей-офф?
— Вы же много игр смотрите. Там очень мало логики бывает. Поэтому какие здесь рамки? Это хоккей, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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