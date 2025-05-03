«Вы о чём спрашиваете?» Никитин ответил на саркастичные шутки о стиле игры «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после победы над «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1) в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Гагарина ответил на саркастичные шутки о стиле игры «Локомотива».

— В интернете над вашим «Локомотивом» подшучивают за маленькое количество шайб и ещё более маленькое количество пропущенных. Ваше отношение к такому юмору?

— Я, честно говоря, социальными сетями очень слабо пользуюсь. И воспитаны мы немножко на другом юморе. У каждого своё, не осуждаю, не запрещаю. Кому что интересно… Почему нет.

— То, что сегодня три шайбы забросили, выходит из стандартной схемы «Локомотива» в плей-офф?

— Я суть вопроса не могу понять. Вы о чём меня спрашиваете?

— Выходит ли это за рамки обычного «Локомотива» в плей-офф?

— Вы же много игр смотрите. Там очень мало логики бывает. Поэтому какие здесь рамки? Это хоккей, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.