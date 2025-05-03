«Это, получается, быстрый дедушка». Главный тренер «Локомотива» об игре Радулова в 38 лет

Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об игре 38-летнего форварда Александра Радулова в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1).

— Готовили ли вы своих оборонительных игроков к появлению Джоша Ливо?

— Конечно. Таких снайперов конкретно тренеры по защитникам разбирают. Мы с уважением относимся к сопернику.

— Как так вышло, что сегодня неопытные, молодые ребята решили исход матча?

— Я не знаю как. Нам без разницы, кто забивает, если честно. Здорово, что молодые парни могут брать на себя роль лидеров. Это говорит о том, что старшие помогают им.

— Александру Радулову уже 38, он как дедушка уже практически. Но он по движению молодых игроков обеих команд превосходит. Как так выходит? Подарок с небес вам, получается?

— Это, получается, быстрый дедушка.

— Есть ли понимание, на сколько выбыл Фрейз?

— Байрон катался вчера, сегодня. Посмотрим по приезде. Он парень хара́ктерный, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.