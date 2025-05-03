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«Это, получается, быстрый дедушка». Главный тренер «Локомотива» об игре Радулова в 38 лет

«Это, получается, быстрый дедушка». Главный тренер «Локомотива» об игре Радулова в 38 лет
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин высказался об игре 38-летнего форварда Александра Радулова в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Салаватом Юлаевым» (3:0, 3-1).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— Готовили ли вы своих оборонительных игроков к появлению Джоша Ливо?
— Конечно. Таких снайперов конкретно тренеры по защитникам разбирают. Мы с уважением относимся к сопернику.

— Как так вышло, что сегодня неопытные, молодые ребята решили исход матча?
— Я не знаю как. Нам без разницы, кто забивает, если честно. Здорово, что молодые парни могут брать на себя роль лидеров. Это говорит о том, что старшие помогают им.

— Александру Радулову уже 38, он как дедушка уже практически. Но он по движению молодых игроков обеих команд превосходит. Как так выходит? Подарок с небес вам, получается?
— Это, получается, быстрый дедушка.

— Есть ли понимание, на сколько выбыл Фрейз?
— Байрон катался вчера, сегодня. Посмотрим по приезде. Он парень хара́ктерный, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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