«Югра» одержала первую победу над «Химиком» в серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ
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Сегодня, 3 мая, прошла третья встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Ханты-Мансийске местная «Югра» принимала на своём льду «Химик» из Воскресенска. Победу одержали хозяева со счётом 6:3 и сократили отставание в серии — 1-2.
OLIMPBET ВХЛ – плей-офф . 1/2 финала. 3-й матч
03 мая 2025, суббота. 15:00 МСК
Югра
Ханты-Мансийск
Окончен
6 : 3
Химик
Воскресенск
1:0 Веряев (Шутов) – 00:50 (5x5) 2:0 Платонов (Елизаров, Савчик) – 06:03 (5x5) 3:0 Шолохов (Шварёв) – 11:14 (5x4) 4:0 Веряев (Шварёв, Елизаров) – 15:09 (5x5) 4:1 Пашин – 17:04 (4x4) 4:2 Соловьёв (Лукин) – 19:29 (5x5) 4:3 Пашин (Костенко, Чезганов) – 24:56 (5x4) 5:3 Веряев – 35:05 (5x5) 6:3 Гончаров (Козлов, Елизаров) – 52:02 (5x5)
В составе «Югры» заброшенными шайбами отметились Данил Веряев (трижды), Юрий Платонов, Марсель Шолохов и Никита Гончаров. В составе «Химика» голы на свой счёт записали Александр Пашин (дважды) и Дмитрий Соловьёв. Отметим, что после первого периода счёт был 4:0 в пользу хозяев.
Четвёртая встреча серии пройдёт 5 мая в Ханты-Мансийске. Напомним, серия идёт до четырёх побед.
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