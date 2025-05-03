«Югра» одержала первую победу над «Химиком» в серии 1/2 финала плей-офф ВХЛ

Сегодня, 3 мая, прошла третья встреча 1/2 финала плей-офф OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ — Кубка чемпиона России. В Ханты-Мансийске местная «Югра» принимала на своём льду «Химик» из Воскресенска. Победу одержали хозяева со счётом 6:3 и сократили отставание в серии — 1-2.

В составе «Югры» заброшенными шайбами отметились Данил Веряев (трижды), Юрий Платонов, Марсель Шолохов и Никита Гончаров. В составе «Химика» голы на свой счёт записали Александр Пашин (дважды) и Дмитрий Соловьёв. Отметим, что после первого периода счёт был 4:0 в пользу хозяев.

Четвёртая встреча серии пройдёт 5 мая в Ханты-Мансийске. Напомним, серия идёт до четырёх побед.