Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Салавата» прокомментировал сухое поражение в 4-м матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата» прокомментировал сухое поражение в 4-м матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал сухое поражение в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:3, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— С «Локомотивом» нельзя ошибаться, он моментально наказывает. За те ошибки, которые мы совершили, нас наказали. Соперник хорошо играет как в обороне, так и в атаке. Он много силёнок у нас забрал сегодня.

— Что можете сказать по содержанию игры? 0 забили и достаточно много ошибок совершили. И без драйва сегодня, совсем не как в третьем матче.
— Совсем не как в третьем, согласен. Но соперник нас сегодня заставил тратить очень много сил, именно в отборе шайбы, в единоборствах. Ну, и хорошо сыграл в обороне, там они не ошибаются, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
«Локомотив» раздавил «Салават» и уже в шаге от финала! Уфу спасёт только чудо
Видео
«Локомотив» раздавил «Салават» и уже в шаге от финала! Уфу спасёт только чудо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android