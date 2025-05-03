Главный тренер «Салавата» прокомментировал сухое поражение в 4-м матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал сухое поражение в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:3, 1-3).

— С «Локомотивом» нельзя ошибаться, он моментально наказывает. За те ошибки, которые мы совершили, нас наказали. Соперник хорошо играет как в обороне, так и в атаке. Он много силёнок у нас забрал сегодня.

— Что можете сказать по содержанию игры? 0 забили и достаточно много ошибок совершили. И без драйва сегодня, совсем не как в третьем матче.

— Совсем не как в третьем, согласен. Но соперник нас сегодня заставил тратить очень много сил, именно в отборе шайбы, в единоборствах. Ну, и хорошо сыграл в обороне, там они не ошибаются, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.