Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Виктор Козлов объяснил решение выпустить Самонова, а не Вязового в матче с «Локомотивом»

Виктор Козлов объяснил решение выпустить Самонова, а не Вязового в матче с «Локомотивом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил решение выпустить голкипера Александра Самонова, а не Семёна Вязового, в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:3, 1-3).

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— Почему сегодня сыграл Самонов, а не Вязовой?
— Вязик очень много сил потратил. Плюс у нас всё равно два очень хороших вратаря, поэтому выбор пал сегодня на Александра.

— Семён Вязовой нормально воспринял, что после побед в серии со «Спартаком», успешного старта серии с «Локомотивом» он оказался в запасе сегодня?
— Он должен нормально это всё воспринять. Мы всё делаем для того, чтобы команда выиграла. Исходя из этого, из физического и эмоционального состояния, принимаем решение, кто будет играть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
Главный тренер «Салавата» прокомментировал сухое поражение в 4-м матче с «Локомотивом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android