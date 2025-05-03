Виктор Козлов объяснил решение выпустить Самонова, а не Вязового в матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов объяснил решение выпустить голкипера Александра Самонова, а не Семёна Вязового, в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:3, 1-3).

— Почему сегодня сыграл Самонов, а не Вязовой?

— Вязик очень много сил потратил. Плюс у нас всё равно два очень хороших вратаря, поэтому выбор пал сегодня на Александра.

— Семён Вязовой нормально воспринял, что после побед в серии со «Спартаком», успешного старта серии с «Локомотивом» он оказался в запасе сегодня?

— Он должен нормально это всё воспринять. Мы всё делаем для того, чтобы команда выиграла. Исходя из этого, из физического и эмоционального состояния, принимаем решение, кто будет играть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.