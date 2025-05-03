Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Козлов: на «Салават» сейчас вообще нет давления. Это «Локомотиву» нужно закрыть серию

Козлов: на «Салават» сейчас вообще нет давления. Это «Локомотиву» нужно закрыть серию
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Локомотива» (0:3, 1-3) в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Гагарина заявил, что сейчас на «Салават», в отличие от соперника, нет никакого давления.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— Несколько раз «Салават» очень тяжело начинал раскаты из своей зоны, попадал под «Локомотив». Что происходит в эти моменты?
— Они сегодня были быстрее нас, они были свежее нас сегодня.

— До этого «Салават» к пятому матчу подходил 2-2, 1-3 в серии. В общем, не вёл в счёте. Как воспользуетесь этим опытом, чтобы сейчас снова спасти серию? Какие решения, какая правильная психология должна быть?
— Правильная психология — на нас сейчас вообще нет никакого давления. Это им нужно закрыть серию, а нам надо просто готовиться к следующему матчу. На этом надо сфокусироваться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

Материалы по теме
«Локомотив» раздавил «Салават» и уже в шаге от финала! Уфу спасёт только чудо
Видео
«Локомотив» раздавил «Салават» и уже в шаге от финала! Уфу спасёт только чудо
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android