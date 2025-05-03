Козлов: на «Салават» сейчас вообще нет давления. Это «Локомотиву» нужно закрыть серию

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Локомотива» (0:3, 1-3) в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Гагарина заявил, что сейчас на «Салават», в отличие от соперника, нет никакого давления.

— Несколько раз «Салават» очень тяжело начинал раскаты из своей зоны, попадал под «Локомотив». Что происходит в эти моменты?

— Они сегодня были быстрее нас, они были свежее нас сегодня.

— До этого «Салават» к пятому матчу подходил 2-2, 1-3 в серии. В общем, не вёл в счёте. Как воспользуетесь этим опытом, чтобы сейчас снова спасти серию? Какие решения, какая правильная психология должна быть?

— Правильная психология — на нас сейчас вообще нет никакого давления. Это им нужно закрыть серию, а нам надо просто готовиться к следующему матчу. На этом надо сфокусироваться, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.