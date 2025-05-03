Главный тренер «Салавата» оценил состояние травмированных Хохрякова и Тодда

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил состояние травмированных форвардов команды Петра Хохрякова и Нэйтана Тодда.

— Есть ли теоретические шансы, что Тодд сыграет в Ярославе?

— Нет, не сыграет.

— Тодд выведен из списка травмированных. Как вышло, что он всё ещё не готов? Почему его вывели из списка травмированных? Новая травма?

— Нет, не новая. Просто по срокам можно было выводить. Но готов ли он играть? Ещё нет. Именно из-за функционала и состояния его травмы.

— Сам он рвётся в бой?

— Да, он рвётся. Но по нему видно, что ещё не готов, особенно с «Локомотивом».

— Во второй половине матча не выходил Скотт Уилсон. Связано ли это с повреждением?

— В плей-офф это остаётся без комментариев.

— Можно ли какие-нибудь подробности по состоянию Петра Хохрякова? Всё ли с ним в порядке?

— Да, с Петром всё обошлось, серьёзных повреждений нет, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.