«Ребята не знают, где их дно». Козлов — на вопрос, есть ли у «Салавата» ещё бензин

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Локомотива» (0:3, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина ответил на вопрос, есть ли ещё у «Салавата» бензин.

— Было много невынужденных ошибок, потерь даже без давления. Проблема была в психологии или свежести не хватило?

— Психология и свежесть взаимосвязаны. Голова даёт импульс, она говорит, что нужно делать. И физика, и психология — это всё взаимосвязано.

— Вы сыграли 18 матчей за 38 дней, были и овертаймы. И у ребят много повреждений, скамейка не самая длинная. Возможно ли, что такой график — причина такой игры сегодня?

— Возможно, и так. А возможно, могли и по-другому сыграть. Но, опять же, сейчас у нас весь фокус — на следующий матч. Согласен, повреждения есть, и их много. Но впереди ещё один матч.

— Бензин-то у «Салавата» ещё есть?

— Надо накапливать его, где-то находить. Ребята не знают, где их дно. Потому что ребята ещё не были там. Именно в эмоциональном и физическом плане. Там нужно терпеть, играть и не ошибаться. Потому что когда «Локомотив» ведёт в счёте, тяжело отыграться именно в формате «пять на пять», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.