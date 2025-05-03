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«Ребята не знают, где их дно». Козлов — на вопрос, есть ли у «Салавата» ещё бензин

«Ребята не знают, где их дно». Козлов — на вопрос, есть ли у «Салавата» ещё бензин
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Локомотива» (0:3, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина ответил на вопрос, есть ли ещё у «Салавата» бензин.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— Было много невынужденных ошибок, потерь даже без давления. Проблема была в психологии или свежести не хватило?
— Психология и свежесть взаимосвязаны. Голова даёт импульс, она говорит, что нужно делать. И физика, и психология — это всё взаимосвязано.

— Вы сыграли 18 матчей за 38 дней, были и овертаймы. И у ребят много повреждений, скамейка не самая длинная. Возможно ли, что такой график — причина такой игры сегодня?
— Возможно, и так. А возможно, могли и по-другому сыграть. Но, опять же, сейчас у нас весь фокус — на следующий матч. Согласен, повреждения есть, и их много. Но впереди ещё один матч.

— Бензин-то у «Салавата» ещё есть?
— Надо накапливать его, где-то находить. Ребята не знают, где их дно. Потому что ребята ещё не были там. Именно в эмоциональном и физическом плане. Там нужно терпеть, играть и не ошибаться. Потому что когда «Локомотив» ведёт в счёте, тяжело отыграться именно в формате «пять на пять», — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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