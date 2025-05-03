Главный тренер «Салавата» оценил игру Джоша Ливо в четвёртом матче с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру нападающего команды Джоша Ливо в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:3, 1-3).

— Сегодня в составе появился Джош Ливо. Как оцените его игру?

— Я хочу сказать, что он отдал всё, что есть. На данный момент. Это не говорит, что он провёл топовую игру, но, исходя из его состояния, он отдал всё, что есть.

— Его участие в следующей игре под вопросом?

— Мы следим за состоянием всех игроков, всех рассматриваем. Кто будет готов, тот и примет участие. Кто будет готов именно физически играть все 60 минут, тот и сыграет.

— В последних матчах вы больше доверяли Жаровскому в концовках — больше, чем в его дебютных встречах. Почему сегодня решили посадить его?

— Не посадить. Сегодня, на мой взгляд, для него всё было тяжеловато и быстро. Парень молодец, он сделал большой шаг, понюхал пороху. Но сегодня мне нужно было, чтобы другие играли, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.