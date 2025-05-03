«Это неплохой вратарь». Главный тренер «Салавата» — об игре голкипера «Локомотива» Исаева

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру голкипера «Локомотива» Даниила Исаева в серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

— В двух домашних матчах «Салават» пытался играть первым номером, но от этого совершал больше ошибок. Можно ли сказать, что терпения в сравнении с играми в Ярославле не хватило? Будете играть послезавтра больше от обороны?

— Терпение и подразумевает как игру в давление, так и игру в откат. Нужно просто играть правильно и минимизировать риски, особенно с этой командой, которая наказывает за две контратаки и проигранное вбрасывание на последних секундах.

— Сегодня моментов было достаточно, чтобы забросить шесть-семь шайб, но бросали во вратаря. Он великолепно сыграл. Как решить проблему Исаева?

— Там нужно учесть, что это неплохой вратарь.

— В текущей серии это супервратарь.

— Поэтому будем думать, как можно что-то новое сделать. Но не нужно списывать [со счетов] то, что мы не забиваем. Можно сказать, что там вратарь тоже хорошо играет, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.