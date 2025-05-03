Виктор Козлов рассказал, чего не хватает «Салавату» в серии с «Локомотивом»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Локомотива» (0:3, 1-3) в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Гагарина рассказал, чего не хватает его команде в этой серии.

— Сегодня, кажется, Сучков слегка дёрнул соперника, а тот куда-то поехал, упал, поскользнулся. Может быть, торопливость мешает команде? Сразу пытаетесь бросить, мало хитрите?

— Может быть, холоднокровия в определённые моменты хотелось бы.

— И хитрости не хватает.

— Это приходит с опытом. Потому что мы действительно играем с хорошем командой. Командой, которая уже участвовала в кубковых играх. Они все здоровые, габаритные, быстрые. Играть с ними четыре матча — это непросто. Ребята всё равно эмоции и физику забирают. Но на будущее ребята сейчас получают опыт и уже будут понимать, как действовать в определённых ситуациях. И та ситуация, про которую вы спрашиваете, — одна из таких, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.