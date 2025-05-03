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Виктор Козлов рассказал, чего не хватает «Салавату» в серии с «Локомотивом»

Виктор Козлов рассказал, чего не хватает «Салавату» в серии с «Локомотивом»
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после поражения от «Локомотива» (0:3, 1-3) в четвёртом матче серии полуфинала Кубка Гагарина рассказал, чего не хватает его команде в этой серии.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

— Сегодня, кажется, Сучков слегка дёрнул соперника, а тот куда-то поехал, упал, поскользнулся. Может быть, торопливость мешает команде? Сразу пытаетесь бросить, мало хитрите?
— Может быть, холоднокровия в определённые моменты хотелось бы.

— И хитрости не хватает.
— Это приходит с опытом. Потому что мы действительно играем с хорошем командой. Командой, которая уже участвовала в кубковых играх. Они все здоровые, габаритные, быстрые. Играть с ними четыре матча — это непросто. Ребята всё равно эмоции и физику забирают. Но на будущее ребята сейчас получают опыт и уже будут понимать, как действовать в определённых ситуациях. И та ситуация, про которую вы спрашиваете, — одна из таких, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

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