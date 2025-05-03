«Просто вышли неготовыми». Защитник «Салавата» — о поражении от «Локомотива»

Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов высказался о поражении от «Локомотива» (0:3, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

– Надо играть в наш хоккей. Сегодня показали не лучшую свою игру. Не знаю, с чем это связано, просто вышли неготовыми, с первого периода и до конца игры.

– Может усталость накопилась?

– Усталости нет.

– С чем связано большое количество ошибок в обороне в домашних матчах?

– Их было немного, но они решили исход игры.

– Проигран бой, но не сражение. Как нужно будет сыграть в Ярославле?

– Серия до четырёх побед, постараемся сделать всё, чтобы вырвать победу.

– При 1-3 важно быть уверенным в себе. Согласны?

– Да, но на нас это не давит, мы выходим каждый раз на победу. Сделаем всё, чтобы привезти серию обратно в Уфу.

– Настолько ли идеален был сегодня Исаев?

– Неидеален, — приводит слова Газимова пресс-служба «Салавата Юлаева».