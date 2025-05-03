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«Просто вышли неготовыми». Защитник «Салавата» — о поражении от «Локомотива»

«Просто вышли неготовыми». Защитник «Салавата» — о поражении от «Локомотива»
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Защитник «Салавата Юлаева» Ильдан Газимов высказался о поражении от «Локомотива» (0:3, 1-3) в четвёртом матче серии 1/2 финала Кубка Гагарина.

Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5)     0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5)     0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)    

– Надо играть в наш хоккей. Сегодня показали не лучшую свою игру. Не знаю, с чем это связано, просто вышли неготовыми, с первого периода и до конца игры.

– Может усталость накопилась?
– Усталости нет.

– С чем связано большое количество ошибок в обороне в домашних матчах?
– Их было немного, но они решили исход игры.

– Проигран бой, но не сражение. Как нужно будет сыграть в Ярославле?
– Серия до четырёх побед, постараемся сделать всё, чтобы вырвать победу.

– При 1-3 важно быть уверенным в себе. Согласны?
– Да, но на нас это не давит, мы выходим каждый раз на победу. Сделаем всё, чтобы привезти серию обратно в Уфу.

– Настолько ли идеален был сегодня Исаев?
– Неидеален, — приводит слова Газимова пресс-служба «Салавата Юлаева».

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