Нападающий «Салавата» Горшков: мы уже вытаскивали серию с 1-3, шансы есть

Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Горшков подвёл итоги четвёртого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:3, 1-3).

– Надо играть так же, как со «Спартаком». С 1-3 мы уже вытаскивали серию, шансы есть.

– Ильдан Газимов сказал, что сегодня плохо вышли на матч. С чем это связано?

– Да, сыграли неважно. Не знаю, откуда столько брака.

– Почему впервые в серии не удалось забить?

– Вратарь хорошо сыграл, мы не забили.

– За счёт чего можно забрать матч в Ярославле?

– Только за счёт характера, надо выходить и биться.

– Все голы «Локомотива» забили молодые игроки. Как так получилось?

– Они молодцы, были на шайбе, — приводит слова Горшкова пресс-служба «Салавата Юлаева».