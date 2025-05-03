Нападающий «Салавата» Горшков: мы уже вытаскивали серию с 1-3, шансы есть
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Нападающий «Салавата Юлаева» Артём Горшков подвёл итоги четвёртого матча серии 1/2 финала Кубка Гагарина с «Локомотивом» (0:3, 1-3).
Фонбет КХЛ — плей-офф . 1/2 финала. 4-й матч
03 мая 2025, суббота. 14:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
0 : 3
Локомотив
Ярославль
0:1 Тесанов (Кирьянов, Николаев) – 14:51 (5x5) 0:2 Николаев (Береглазов) – 19:58 (5x5) 0:3 Сурин (Красковский) – 22:24 (5x5)
– Надо играть так же, как со «Спартаком». С 1-3 мы уже вытаскивали серию, шансы есть.
– Ильдан Газимов сказал, что сегодня плохо вышли на матч. С чем это связано?
– Да, сыграли неважно. Не знаю, откуда столько брака.
– Почему впервые в серии не удалось забить?
– Вратарь хорошо сыграл, мы не забили.
– За счёт чего можно забрать матч в Ярославле?
– Только за счёт характера, надо выходить и биться.
– Все голы «Локомотива» забили молодые игроки. Как так получилось?
– Они молодцы, были на шайбе, — приводит слова Горшкова пресс-служба «Салавата Юлаева».
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