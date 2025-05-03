«Удача повернулась к нам спиной». Василевский — о вылете «Тампы» из розыгрыша Кубка Стэнли

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский рассказал о причинах вылета команды из плей-офф НХЛ от «Флориды Пантерз». Напомним, «молнии» завершили участие в Кубке Стэнли, проиграв «пантерам» в серии первого раунда со счётом 1-4.

«Помню, как пару лет назад играли с «Флоридой». Кажется, за всю серию мы тогда пропустили всего три шайбы и прошли их всухую. Но и нам тогда везло – помню это хорошо. Наверное, теперь удача повернулась к нам спиной. Остаётся только продолжать работать – и фортуна к нам ещё вернётся», – приводит слова Василевского журналист Эдуардо Энчина в соцсети X (ранее Twitter).

Во втором раунде Кубка Стэнли «Флорида» встретится с победителем пары «Торонто» — «Оттава». Напомним, «Пантерз» являются действующими чемпионами.