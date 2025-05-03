Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в матче Евротура
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В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Чехии и Швеции. Встреча завершилась победой шведских хоккеистов со счётом 4:2.
Еврохоккейтур . Чешские игры
03 мая 2025, суббота. 17:00 МСК
Чехия
Окончен
2 : 4
Швеция
0:1 Карлссон (Зибанеджад, Андерссон) – 01:53 (pp) 1:1 Коштялек (Пирохта, Задина) – 28:33 1:2 Зибанеджад (Андерссон) – 29:14 (pp) 1:3 Андерссон – 34:39 (pp) 2:3 Клапка (Лауко) – 37:30 (pp) 2:4 Лундестрём – 58:27
На второй минуте матча Лео Карлссон открыл счёт с передач Мики Зибанеджада и Расмуса Андерссона. На 29-й минуте Ян Коштялек с передач Филипа Пирохты и Филипа Задины сравнял счёт. На 30-й минуте Мика Зибанеджад
вывел Швецию вперёд с передачи Расмуса Андерссона, который на 35-й минуте упрочил преимущество команды. На 38-й минуте Адам Клапка отыграл одну шайбу с передачи Якуба Лауко. На 59-й минуте Исак Лундестрём установил окончательный счёт в матче — 2:4.
Следующий матч Чехия проведёт со сборной Швейцарии, а команда Швеции — с Финляндией. Обе игры состоятся 4 мая.
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