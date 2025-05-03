Сборная Швеции одержала победу над командой Чехии в матче Евротура

В Брно (Чехия) на стадионе «Уиннинг Груп-Арена» состоялся матч чешского этапа Евротура между сборными Чехии и Швеции. Встреча завершилась победой шведских хоккеистов со счётом 4:2.

На второй минуте матча Лео Карлссон открыл счёт с передач Мики Зибанеджада и Расмуса Андерссона. На 29-й минуте Ян Коштялек с передач Филипа Пирохты и Филипа Задины сравнял счёт. На 30-й минуте Мика Зибанеджад

вывел Швецию вперёд с передачи Расмуса Андерссона, который на 35-й минуте упрочил преимущество команды. На 38-й минуте Адам Клапка отыграл одну шайбу с передачи Якуба Лауко. На 59-й минуте Исак Лундестрём установил окончательный счёт в матче — 2:4.

Следующий матч Чехия проведёт со сборной Швейцарии, а команда Швеции — с Финляндией. Обе игры состоятся 4 мая.