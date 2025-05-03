Нападающий «Вашингтона» Протас прокомментировал своё возвращение в состав после травмы

Белорусский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Протас высказался о своём возвращении в состав команды. Напомним, форвард пропустил 10 последних игр из-за пореза коньком на левой ноге, хоккеист вернулся на лёд в пятой игре серии первого раунда Кубка Стэнли с «Монреалем» (4:1, 4-1).

«Когда речь идёт о возможном повреждении связок, то нужно быть очень аккуратным. Пришлось провести пару недель в ожидании, чтобы снизить риск. Когда мне только сообщили о нюансах подобных травм, то я не сразу всё осознал. Оказалось, что проблема серьёзнее, чем я ожидал. Хочу вернуться максимально готовым.

В первом матче после возвращения ноги были тяжелыми. Поначалу мне давали короткие смены, я привыкал к темпу игры. После первого периода стало гораздо лучше. Надеюсь, я смогу принести команде пользу уже во втором раунде. Я работаю над собой, буду прогрессировать по ходу серии и по ходу плей-офф», — приводит слова Протаса RMNB.

«Вашингтон» во втором раунде плей-офф НХЛ встретится с «Каролиной Харрикейнз». Серия стартует в ночь на 6 мая в Вашингтоне.