Сборная Италии вернулась в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Италии разгромила команду Румынии со счётом 7:1 в матче 5-го тура первенства мира по хоккею в дивизионе 1А. Таким образом, итальянцы набрали 10 очков и вышли на первое место в турнирной таблице, обойдя сборные Великобритании и Украины, у которых по девять очков.

После этой победы команда Италии обеспечила себе возвращение в элитный дивизион чемпионата мира, откуда она вылетела в 2022 году.

Украинская команда, которая сейчас находится на третьей строчке, сохраняет шансы выйти в элитный дивизион в случае победы сборной Польши над Великобританией в основное время. Путёвки получают сборные, занявшие первые два места.