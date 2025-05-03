Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сборная Италии вернулась в элитный дивизион чемпионата мира

Сборная Италии вернулась в элитный дивизион чемпионата мира
Комментарии

Сборная Италии разгромила команду Румынии со счётом 7:1 в матче 5-го тура первенства мира по хоккею в дивизионе 1А. Таким образом, итальянцы набрали 10 очков и вышли на первое место в турнирной таблице, обойдя сборные Великобритании и Украины, у которых по девять очков.

После этой победы команда Италии обеспечила себе возвращение в элитный дивизион чемпионата мира, откуда она вылетела в 2022 году.

Украинская команда, которая сейчас находится на третьей строчке, сохраняет шансы выйти в элитный дивизион в случае победы сборной Польши над Великобританией в основное время. Путёвки получают сборные, занявшие первые два места.

Материалы по теме
Сможет ли Чехия защитить титул? Гид по хоккейному чемпионату мира — 2025
Сможет ли Чехия защитить титул? Гид по хоккейному чемпионату мира — 2025
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android