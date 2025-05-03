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«Просто не наш год». Главный тренер «Тампы» Купер — о вылете из плей-офф НХЛ

«Просто не наш год». Главный тренер «Тампы» Купер — о вылете из плей-офф НХЛ
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Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер прокомментировал вылет команды в первом раунде Кубка Стэнли. Ранее «молнии» проиграли «Флориде Пантерз» в серии со счётом 1-4 и завершили выступление в плей-офф.

«Забить важный гол в нужный момент или хотя бы получить для этого шанс – у нас не случилось. Когда ты проходишь дальше – такие моменты складываются в твою пользу. У нас, увы, не срослось. Но это точно не из-за недостатка старания.

По какой-то причине просто не наш год. И это самое обидное… Это была особенная команда, и закончить путь всего за пять матчей – такого, думаю, никто из нас не ожидал. Но такое, увы, тоже бывает», – приводит слова Купера официальный сайт «Тампы».

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